 İngiltere’nin kralı Wenger! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    İngiltere’nin kralı Wenger!

    İngiltere’nin kralı Wenger!
    'in başında 21. yılını geride bırakan teknik direktör , rekorlara doymuyor. M.United'ın efsane ismi Ferguson'ın 7 bin 582 günlük rekorunu kırıp, 'de en uzun görev alan hoca olan Fransız, bir başka başarıya imza attı. 68 yaşındaki hoca, 81 lig maçına çıktı ve bu alanda da zirveye çıktı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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