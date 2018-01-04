Londra derbisinde kazanan çıkmadı
Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal ile Chelsea arasında oynanan derbi, 2-2 berabere sona erdi
İngiltere Premier Lig'de oynanan derbide Arsenal ile Chelsea 2-2 berabere kaldı.
Premier Lig'in 22. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci devresi, 4 gole sahne oldu.
Yüksek tempoda geçen karşılaşmanın 63. dakikasında Jack Wilshere'ın attığı gol, Arsenal'ı 1-0 öne taşıdı. Bu gole 67. dakikada penaltıdan Eden Hazard ve 84. dakikada Marcos Alonso ile karşılık veren konuk takım, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Arsenal'da 90+2. dakikada sahneye çıkan Hector Bellerin, rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Arsenal'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla üçüncü sıradaki Chelsea 46, altıncı basamaktaki Arsenal ise 39 puana çıktı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:24
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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