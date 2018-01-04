Londra derbisinde kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbide Arsenal ile Chelsea 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 22. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci devresi, 4 gole sahne oldu.





Yüksek tempoda geçen karşılaşmanın 63. dakikasında Jack Wilshere'ın attığı gol, Arsenal'ı 1-0 öne taşıdı. Bu gole 67. dakikada penaltıdan Eden Hazard ve 84. dakikada Marcos Alonso ile karşılık veren konuk takım, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Arsenal'da 90+2. dakikada sahneye çıkan Hector Bellerin, rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Arsenal'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla üçüncü sıradaki Chelsea 46, altıncı basamaktaki Arsenal ise 39 puana çıktı.