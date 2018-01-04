 Londra derbisinde kazanan çıkmadı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Londra derbisinde kazanan çıkmadı

    Londra derbisinde kazanan çıkmadı

    'in 22. haftasında ile arasında oynanan derbi, 2-2 berabere sona erdi

    İngiltere 'de oynanan derbide ile 2-2 berabere kaldı.

    Premier Lig'in 22. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

    İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci devresi, 4 gole sahne oldu.

    Yüksek tempoda geçen karşılaşmanın 63. dakikasında 'ın attığı gol, Arsenal'ı 1-0 öne taşıdı. Bu gole 67. dakikada penaltıdan Eden Hazard ve 84. dakikada Marcos Alonso ile karşılık veren konuk takım, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Arsenal'da 90+2. dakikada sahneye çıkan Hector Bellerin, rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

    Arsenal'da Türk asıllı Alman milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla üçüncü sıradaki Chelsea 46, altıncı basamaktaki Arsenal ise 39 puana çıktı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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