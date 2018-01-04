 Hakemler kokartlarını teslim aldı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Hakemler kokartlarını teslim aldı

    Hakemler kokartlarını teslim aldı

    tarafından düzenlenen Kış Semineri'nde hakemlere kokartları takdim edildi.

    Hakemleri ve Üst Klasman Yardımcı Hakemleri ile Gözlemcileri için düzenlenen seminerde kokart töreni yapıldı. tarafından düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, MHK eğitimcisi Roberto Rozetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindenberg ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Törende kokart alan hakemler şöyle:

    Hakemleri: , , , Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler

    Yardımcı Hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan ve Ekrem Kan

    Futsal Hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi ve Serhat Çelik

    FIFA Plaj Futbolu Hakemleri: Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu ile Bülent Kökten

    FIFA Kadın Hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Dilek Koçbay

    FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri: Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru

    FIFA Futsal : Fatma Özlem Tursun
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:19
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