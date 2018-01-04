Hakemler kokartlarını teslim aldı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri'nde hakemlere kokartları takdim edildi.
FIFA Hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler
FIFA Yardımcı Hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan ve Ekrem Kan
FIFA Futsal Hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi ve Serhat Çelik
FIFA Plaj Futbolu Hakemleri: Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu ile Bülent Kökten
FIFA Kadın Hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Dilek Koçbay
FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri: Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru
FIFA Futsal Kadın Hakemi: Fatma Özlem Tursun
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:19
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Fikret Orman, Cenk Tosun'u açıkladı!
Toplam 3
Yorum
Bjkli Yönetime helal olsun gercekten iyi is yapiyor pwktemeki gönderip llarin ve balotelliyi alsak nokta atisi olur
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 14
Yorum
Yakup size 12m € kazandırmak sırtınızdan vurmaksa bişey demiyorum başka
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Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı
Toplam 7
Yorum
bir garip İnşallah doğru haberdir.Hem yabancı sınırı açısından önemli bu iki oyuncu hem Şenol hocamız bu iki oyuncuyu geliştirir,hem almanya altapısı
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