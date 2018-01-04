Forlan, Hong Kong takımı Kitchee ile anlaştı
Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, Hong Kong Premier Lig ekiplerinden Kitchee ile anlaşmaya vardı.
Kitchee Kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla anlaşmaya varıldığı ve Forlan'ın 10 Ocak'ta takıma katılacağı bildirildi.
Kariyerinde Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter gibi takımlarda forma giyen Forlan, son olarak Hindistan temsilcisi Mumbai City'de oynuyordu.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:11
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Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
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15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
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VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
Forlan, Hong Kong takımı Kitchee ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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