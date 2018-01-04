 Forlan, Hong Kong takımı Kitchee ile anlaştı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Forlan, takımı Kitchee ile anlaştı

    Forlan, Hong Kong takımı Kitchee ile anlaştı

    Uruguaylı futbolcu , Premier Lig ekiplerinden Kitchee ile anlaşmaya vardı.

    Kitchee Kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla anlaşmaya varıldığı ve Forlan'ın 10 Ocak'ta takıma katılacağı bildirildi.

    Kariyerinde , Villarreal, , Inter gibi takımlarda forma giyen Forlan, son olarak Hindistan temsilcisi Mumbai City'de oynuyordu.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:11
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