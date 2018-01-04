“Kocaeli, EURO 2024’e hazır olacak’’
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karaosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Koordinasyon Kocaeli toplantısına katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın önderliğinde yürütülen adaylık çalışmaları doğrultusunda Kocaeli'nin de şampiyonaya ev sahipliği yapacağının gündeme gelmesiyle çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri başta olmak üzere Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kocaeli 2024 yılında gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Türkiye'nin adaylığı çerçevesinde şampiyonanın oynanması planlanan illerden biridir. Bugün Futbol Federasyonu yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili kurumlarımıza bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Kocaeli bu şampiyonaya hazırlık çalışmalarını gözden geçirdik. Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Temennimiz ev sahipliği fırsatı yakalayarak ülkemiz ve Kocaeli bu şampiyonaya ev sahipliği yapmasıdır" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Türkiye'nin aday olması ve ayrıca aday kentler arasında Kocaeli'nin de olması bizlere mutluluk vermiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım, çevre ve diğer ödevlerimizi 2024 yılına kadar mutlaka yerine getireceğiz. Şuan da taahhütlerimizi veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli EURO 2024'e hazır olacak" açıklamasını yaptı. Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Euro 2024 adaylık süreci ile ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından tüm katılımcılar günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:06
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Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
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15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
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VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
“Kocaeli, EURO 2024’e hazır olacak’’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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