Futbolda gözler "serbest yıldızlar"da olacak
Avrupa liglerinde başlayan ara transfer dönemi, sezon sonunda kontratı bitecek önemli isimleri akıllara getirdi.
Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor.
Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında Manchester United'dan Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata, Marouane Fellaini, Arsenal'dan Mesut Özil, Alexis Sanchez, Juventus'tan Giorgio Chiellini, Kwadwo Asamoah, Bayern Münih'ten Franck Ribery, Arjen Robben, Liverpool'dan Emre Can, Nice'ten Mario Balotelli, Paris Saint-Germain'den (PSG) Hatem Ben Arfa gibi birçok önemli isim yer alıyor.
- Kulüpler futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor
Kulüpler, Bosman kuralları gereği sözleşme bitiş tarihinin 6 ay öncesinden futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor.
Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip.
- En değerlileri Mesut Özil ve Sanchez
Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında Arsenal'dan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Şilili Alexis Sanchez, en değerli isimler olarak dikkati çekti.
Sezon başından bu yana Arsenal'dan ayrılıp ayrılmayacakları tartışma konusu olan iki futbolcudan Sanchez'in 70, Mesut Özil'in 50 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.
İki ismin ardından sezon sonu takımından ayrılabilecek en değerli isimler, 40 milyon avro değerle Schalke 04'ten Leon Goretzka, 35 milyon avro değerle Lazio'dan Stefan de Vrij, 30'ar milyon avro değerle Manchester United'dan Juan Mata ve Ander Herrera ile 25 milyon avro değerle Everton'dan Ross Barkley olarak göze çarpıyor.
- Ibrahimovic, Ribery, Robben sezon sonu serbest kalabilir
İsveçli Zlatan Ibrahimovic, Fransız Franck Ribery ve Hollandalı Arjen Robben, ilerlemiş yaşlarına rağmen birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.
Bayern Münih'ten Robben 9 milyon, Ribery 5 milyon, son dönemde yaşadığı sakatlıklar yüzünden istenen seviyeye gelemeyen Manchester Unitedlı Ibrahimovic ise 7 milyon avro piyasa değeriyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında ön plana çıkıyor.
- Adları Türk kulüpleriyle anılanlar
Türk kulüplerinin ilgilendiği iddia edilen Belçikalı Marouane Fellaini, Ganalı Kwadwo Asamoah ve Fransız Hatem Ben Arfa, yeni sözleşme imzalanmadığı takdirde sezonun bitmesiyle takımlarından ayrılacak.
Transfer döneminde Manchester United'dan Fellaini'nin Beşiktaş, PSG'den Ben Arfa'nın Fenerbahçe ve Juventus'tan Asamoah'ın Galatasaray ile uzun süre adı anıldı.
Bu sezon Juventus'ta yedek kalan Asamoah 12,5 milyon, sakatlığı yüzünden birçok maçı kaçıran Fellaini 12 milyon, PSG'de kadro dışı bırakılan Ben Arfa ise 10 milyon avro piyasa değeriyle dikkati çekiyor.
Öte yandan Beşiktaş'tan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup ve Fenerbahçe'den Hollandalı Robin van Persie de sözleşmesi sezon sonunda bitecek önemli oyuncular arasında yer alıyor.
Sözleşme yenilememeleri halinde sezon sonunda serbest kalacak önemli futbolculardan bazıları şöyle:
|Futbolcu
|Mevki
|Takımı
|Kepa Arrizabalaga
|Kaleci
|Athletic Bilbao
|Wayne Hennessey
|Kaleci
|Crystal Palace
|Yoan Cardinale
|Kaleci
|Nice
|Daley Blind
|Defans
|Manchester United
|Luke Shaw
|Defans
|Manchester United
|Juanfran
|Defans
|Atletico Madrid
|Giorgio Chiellini
|Defans
|Juventus
|Miranda
|Defans
|Inter
|Stefan de Vrij
|Defans
|Lazio
|Domenico Criscito
|Defans
|Zenit
|Andreas Granqvist
|Defans
|Krasnodar
|Neven Subotic
|Defans
|Borussia Dortmund
|Rafinha
|Defans
|Bayern Münih
|Martin Caceres
|Defans
|Hellas Verona
|Kwadwo Asamoah
|Orta saha
|Juventus
|Oğuzhan Özyakup
|Orta saha
|Beşiktaş
|Joao Moutinho
|Orta saha
|Monaco
|Franck Ribery
|Orta saha
|Bayern Münih
|Arjen Robben
|Orta saha
|Bayern Münih
|Leon Goretzka
|Orta saha
|Schalke 04
|Max Meyer
|Orta saha
|Schalke 04
|Bernard
|Orta saha
|Shakhtar Donetsk
|Yassin Ayoub
|Orta saha
|Utrecht
|Hatem Ben Arfa
|Orta saha
|Nice
|Yohan Cabaye
|Orta saha
|Crystal Palace
|Ross Barkley
|Orta saha
|Everton
|Emre Can
|Orta saha
|Liverpool
|Fernandinho
|Orta saha
|Manchester City
|Yaya Toure
|Orta saha
|Manchester City
|Marouane Fellaini
|Orta saha
|Manchester United
|Juan Mata
|Orta saha
|Manchester United
|Ander Herrera
|Orta saha
|Manchester United
|Mesut Özil
|Orta saha
|Arsenal
|Jack Wilshere
|Orta saha
|Arsenal
|Santi Cazorla
|Orta saha
|Arsenal
|Alexis Sanchez
|Forvet
|Arsenal
|Mario Balotelli
|Forvet
|Nice
|Robib van Persie
|Forvet
|Fenerbahçe
|Andre-Pierre Gignac
|Forvet
|Tigres
|Zlatan Ibrahimovic
|Forvet
|Manchester United
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:19
-
Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Toplam 1
Yorum
Nirvana Gayet iyi bir oyuncuydu . Niye Beşiktaşdan ayrıldı acaba ?
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 11
Yorum
Nirvana Beşiktaş devamlı futbolcu satıyor ama borçlar hiç azalmıyor . Gaziantepsporda böyleydi . Beşiktaş kongre üyeleri dikkat !!!!
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Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU Ohh isteyen gitsin ne güzel iş. Kardeşim sözleşmen var otur aşağıya, top oynamazsan da mehmet ekici gibi futbol hayatın biter.
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