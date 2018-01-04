 Futbolda gözler "serbest yıldızlar"da olacak – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Futbolda gözler "serbest yıldızlar"da olacak

    Futbolda gözler "serbest yıldızlar"da olacak

    Avrupa liglerinde başlayan ara transfer dönemi, sezon sonunda kontratı bitecek önemli isimleri akıllara getirdi.

    Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

    Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında 'dan Zlatan Ibrahimovic, , , 'dan , , 'tan , , 'ten , , Liverpool'dan Emre Can, Nice'ten , Paris Saint-Germain'den (PSG) Hatem Ben Arfa gibi birçok önemli isim yer alıyor.

    - Kulüpler futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor
    Kulüpler, Bosman kuralları gereği sözleşme bitiş tarihinin 6 ay öncesinden futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor.

    Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip.

    - En değerlileri Mesut Özil ve Sanchez
    Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında Arsenal'dan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Şilili Alexis Sanchez, en değerli isimler olarak dikkati çekti.

    Sezon başından bu yana Arsenal'dan ayrılıp ayrılmayacakları tartışma konusu olan iki futbolcudan Sanchez'in 70, Mesut Özil'in 50 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

    İki ismin ardından sezon sonu takımından ayrılabilecek en değerli isimler, 40 milyon avro değerle Schalke 04'ten Leon Goretzka, 35 milyon avro değerle Lazio'dan Stefan de Vrij, 30'ar milyon avro değerle Manchester United'dan Juan Mata ve ile 25 milyon avro değerle Everton'dan Ross Barkley olarak göze çarpıyor.

    - Ibrahimovic, Ribery, Robben sezon sonu serbest kalabilir
    İsveçli Zlatan Ibrahimovic, Fransız Franck Ribery ve Hollandalı Arjen Robben, ilerlemiş yaşlarına rağmen birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

    Bayern Münih'ten Robben 9 milyon, Ribery 5 milyon, son dönemde yaşadığı sakatlıklar yüzünden istenen seviyeye gelemeyen Manchester Unitedlı Ibrahimovic ise 7 milyon avro piyasa değeriyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında ön plana çıkıyor.

    - Adları Türk kulüpleriyle anılanlar
    Türk kulüplerinin ilgilendiği iddia edilen Belçikalı Marouane Fellaini, Ganalı Kwadwo Asamoah ve Fransız Hatem Ben Arfa, yeni sözleşme imzalanmadığı takdirde sezonun bitmesiyle takımlarından ayrılacak.

    Transfer döneminde Manchester United'dan Fellaini'nin Beşiktaş, PSG'den Ben Arfa'nın Fenerbahçe ve Juventus'tan Asamoah'ın Galatasaray ile uzun süre adı anıldı.

    Bu sezon Juventus'ta yedek kalan Asamoah 12,5 milyon, sakatlığı yüzünden birçok maçı kaçıran Fellaini 12 milyon, PSG'de kadro dışı bırakılan Ben Arfa ise 10 milyon avro piyasa değeriyle dikkati çekiyor.

    Öte yandan Beşiktaş'tan milli futbolcu ve Fenerbahçe'den Hollandalı Robin van Persie de sözleşmesi sezon sonunda bitecek önemli oyuncular arasında yer alıyor.

    Sözleşme yenilememeleri halinde sezon sonunda serbest kalacak önemli futbolculardan bazıları şöyle:

    Futbolcu Mevki Takımı
    Kepa Arrizabalaga Kaleci Athletic Bilbao
    Wayne Hennessey Kaleci Crystal Palace
    Yoan Cardinale Kaleci Nice
    Daley Blind Defans Manchester United
    Luke Shaw Defans Manchester United
    Juanfran Defans Atletico Madrid
    Giorgio Chiellini Defans Juventus
    Miranda Defans Inter
    Stefan de Vrij Defans Lazio
    Domenico Criscito Defans Zenit
    Andreas Granqvist Defans Krasnodar
    Neven Subotic Defans Borussia Dortmund
    Rafinha Defans Bayern Münih
    Martin Caceres Defans Hellas Verona
    Kwadwo Asamoah Orta saha Juventus
    Oğuzhan Özyakup Orta saha Beşiktaş
    Joao Moutinho Orta saha Monaco
    Franck Ribery Orta saha Bayern Münih
    Arjen Robben Orta saha Bayern Münih
    Leon Goretzka Orta saha Schalke 04
    Max Meyer Orta saha Schalke 04
    Bernard Orta saha Shakhtar Donetsk
    Yassin Ayoub Orta saha Utrecht
    Hatem Ben Arfa Orta saha Nice
    Yohan Cabaye Orta saha Crystal Palace
    Ross Barkley Orta saha Everton
    Emre Can Orta saha Liverpool
    Fernandinho Orta saha Manchester City
    Yaya Toure Orta saha Manchester City
    Marouane Fellaini Orta saha Manchester United
    Juan Mata Orta saha Manchester United
    Ander Herrera Orta saha Manchester United
    Mesut Özil Orta saha Arsenal
    Jack Wilshere Orta saha Arsenal
    Santi Cazorla Orta saha Arsenal
    Alexis Sanchez Forvet Arsenal
    Mario Balotelli Forvet Nice
    Robib van Persie Forvet Fenerbahçe
    Andre-Pierre Gignac Forvet Tigres
    Zlatan Ibrahimovic Forvet Manchester United
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:19
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