Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı!
Roma'da forma giyen Radja Nainggolan, katıldığı yılbaşı partisinde verdiği görüntüler tepki çekti. Belçikalı futbolcu, paylaştığı videolarda sigara ve içki içerken görünürken, bazı kullanıcılara küfürlü cevaplar verdi.
Radja Nainggolan, Roma'da sergilediği başarılı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartırken, özel yaşantısındaki hareketleriyle dikkat çekiyor.
Daha önce 'sigara içmekten utanmıyorum' demeciyle gündeme gelen Belçikalı futbolcu, Roma'da katıldığı bir yılbaşı partisinde fena dağıttı.
Instagram üzerinden video paylaşan 29 yaşındaki futbolcu, sigara ve alkol kullanırken görülürken, bazı kullanıcılara verdiği küfürlü cevaplarla tepki topladı.
ÖZÜR DİLEDİ
Gelen tepkiler sonrası bir açıklama yayınlayan Nainggolan, ''Arkadaşlarımla birlikte yılbaşını kutluyorduk. Ancak biraz abarttığımı söylemeliyim. Kimseye karşı olumsuz bir görüntü sergilemek istemezdim. Davranışlarımdan ötürü özür diliyorum'' ifadelerini kullandı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:24
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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