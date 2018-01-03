 Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı!

    Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı!

    Roma'da forma giyen , katıldığı yılbaşı partisinde verdiği görüntüler tepki çekti. Belçikalı futbolcu, paylaştığı videolarda sigara ve içki içerken görünürken, bazı kullanıcılara küfürlü cevaplar verdi.

    , Roma'da sergilediği başarılı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartırken, özel yaşantısındaki hareketleriyle dikkat çekiyor.

    Daha önce 'sigara içmekten utanmıyorum' demeciyle gündeme gelen Belçikalı futbolcu, Roma'da katıldığı bir yılbaşı partisinde fena dağıttı.

    Instagram üzerinden video paylaşan 29 yaşındaki futbolcu, sigara ve alkol kullanırken görülürken, bazı kullanıcılara verdiği küfürlü cevaplarla tepki topladı.



    ÖZÜR DİLEDİ
    Gelen tepkiler sonrası bir açıklama yayınlayan Nainggolan, ''Arkadaşlarımla birlikte yılbaşını kutluyorduk. Ancak biraz abarttığımı söylemeliyim. Kimseye karşı olumsuz bir görüntü sergilemek istemezdim. Davranışlarımdan ötürü özür diliyorum'' ifadelerini kullandı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN