Emenike'ye bir şok daha!
Emmanuel Emenike, Olympiakos'taki performansıyla da hayal kırıklığı yaşattı. Nijeryalı futbolcu kadro dışı bırakılarak genç takıma gönderildi.
Emmanuel Emenike, Yunanistan macerasının da sonuna geldi...
Sezon başında Fenerbahçe'den 2.5 Milyon Euro bedelle Olympiakos'un yolunu tutan Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı.
Yunan basınında yer alan habere göre Olympiakos, 30 yaşındaki golcüsüne genç takımda çalışmalarına devam etmesi yönünde bildiri gönderdi.
15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde yalnızca 5 maçta şans bulan Emenike'nin, kendisine takım aradığı belirtilirken, yeni adresinin Türkiye olacağı ifade edildi
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:40
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RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 4
Yorum
doğru rvp kimseyi kandırmadı..profesyonel bir futbolcu...arda gibi..
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Kocaman'dan takıma gözdağı!
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası Sergen Yalçın ve George Hagi Kocaman'ın takımında olsaydı OYNAYAMAZDI. Çünkü ikisi de çalışmayı sevmiyordu.
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Negredo başarılı olur mu?
Toplam 9
Yorum
relaks Biraz ön direğe gelen toplara çalışsın..Cenk 'i 2 ye katlar..
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