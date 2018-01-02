 Emenike'ye bir şok daha! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Emenike'ye bir şok daha!

    Emenike'ye bir şok daha!

    , 'taki performansıyla da hayal kırıklığı yaşattı. Nijeryalı futbolcu bırakılarak genç takıma gönderildi.

    , macerasının da sonuna geldi...

    Sezon başında Fenerbahçe'den 2.5 Milyon Euro bedelle 'un yolunu tutan Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde bırakılmıştı.

    Yunan basınında yer alan habere göre Olympiakos, 30 yaşındaki golcüsüne genç takımda çalışmalarına devam etmesi yönünde bildiri gönderdi.

    15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde yalnızca 5 maçta şans bulan Emenike'nin, kendisine takım aradığı belirtilirken, yeni adresinin Türkiye olacağı ifade edildi

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:40
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