Yok böyle çekişme

Uzun yıllardır böyle bir sezon görmemiştik. 1, 2, 3 değil şu an tam 7 takım şampiyonlukluk potasında. Bu yarış nefes keser



F.Bahçe ve Trabzonspor art arda 5. maçlarını kazandılar. Beşiktaş 5 gollü görkemli bir galibiyet aldı. Başakşehir de 4 golle tahta çıktı



Galatasaray, Yeni Malatya'da 3 puanı bırakıp zirvede girdiği haftada 3. sıraya indi. Bu maçla Tudor gitti, sandık geldi



AVRUPA'NIN EN KEYİFLİ LİGİ

Avrupa'nın 5 büyük liginde lider Bayern, 7. Hoffenheim'ın 15, Fransa'da PSG, 7. Rennes'in 22, İngiltere'de Manchester City, 7. Tottenham'ın 21, İspanya'da Barcelona, 7. Girona'nın 19, İtalya'da ise Napoli, 7. Atalanta'nın 18 puan önünde bulunuyor. Süper Lig'de ise heyecan dorukta. Galatasaray sezon başında fark attığı rakiplerine yakalandı. 16. hafta itibarıyla lider Başakşehir ile 7. sıradaki Trabzonspor arasındaki puan farkı sadece 5. İlk yarının son maçları haftaya oynanacak. Bu tablo ikinci yarı öncesi futbolseverlerin heyecanına heyecan katıyor.



F.bahçe ve Trabzon'dan nakavt

Ligin en formda iki ekibi Fenerbahçe ve Trabzonspor bu haftayı da kayıpsız geçerek galibiyet serilerini 5 maça çıkardılar. Sarı- lacivertliler ilk yarısında tıkandıkları Karabük karşılaşmasında Valbuena hamlesiyle rakibin kilidini açtı. Süper Fransız 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu. Fenerbahçe averajla Galatasaray'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Trabzonspor da büyük maçlarda sıkıntı yaşayan Bursaspor'u mağlup etti. Yusuf Yazıcı her hafta daha da 'büyük' oynuyor. Attığı gole şapka çıkarılır. Rıza Çalımbay, geçen sezon dipten aldığı Antalya'yı ilk 5'e sokmuştu. Trabzonspor'la da benzer çıkışı sergiledi.



Kartal 5'ledi, aslan krize girdi

Beşiktaş, Süper Lig'de pabucun pahalı olduğunu görünce işi daha bir ciddiye almaya başladı. Zaten Şampiyonlar Ligi seviyesindeki futbolunu, Süper Lig'e yansıtınca fark da hemen ortaya çıkıyor. Osmanlıspor'u 5 golle geçerlerken Ryan Babel yaptığı hat-trick ile maçın adamı oldu. Gizli kahraman ise hiç şüphesiz Medel'di. Galatasaray'da bekler olmadığı için İgor Tudor bugüne kadar hiç tutmayan üçlü sistemi ile oynadı. Aslan 2-1'lik yenilgiyle dönünce Hırvat hocanın da bileti kesildi. Yönetim seçim kararı aldı. Gözler yeni gelecek teknik direktörü çevrildi.



HAFTANIN ASİSTİ KONE DG SİVASSPOR

Kone, Yiğidoların formasıyla harika işler yapmaya devam ediyor. Bifouma'nın kaydettiği golde takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bırakan pası usta işiydi. Bifouma da kolayı yaptı.



HAFTANIN KURTARIŞI HOPF GENÇLERBİRLİĞİ

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa maçının hemen başında yenik duruma düşebilirdi. Murillo karşı karşıya vurdu, Alkaraların kalecisi Hopf adeta uzadı ve topu kurtardı.



HAFTANIN TAKIMI YENİ MALATYA

Bu takım evinde büyük takımlara karşı çok başka oynuyor. Trabzon'u yenmiş, Beşiktaş ile berabere kalmışlardı. G.Saray'ı da devirdiler. Yedikleri gol dahil pozisyon vermediler.



HAFTANIN SÖZÜ RIZA ÇALIMBAY

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'a çalınmayan penaltılara isyan etti. Çalımbay "Üzüldüğüm şey Burak ile ilgili. Burak'tan dolayı mı vermiyorlar. Hakemler ön yargılı olmamalı. Burak'ın da düşürüldüğünü kabul etmeliler" dedi.



HAFTANIN FOTOĞRAFI

İstanbul kulüplerinin lokomotif rol üstlendiği koreografi dalında Anadolu ekipleri de önemli mesafe kat etti. Yeni Malatyasporlu taraftarların "Kudüs bizimdir" koreografisi de alkışları topladı.



HAFTANIN ALKIŞI GÖKHAN: BENDEN ÇIKTI

BEŞİKTAŞ, Osmanlıspor maçında Gökhan Gönül'den centilmenlik dersi... 45. dakikada Kartal'ın atağında top dışarı çıktı. Hakem Halil Umut Meler, korner kararı verdi. Gökhan Gönül yanına giderek "Hocam benden çıktı" deyince Meler de kararını değiştirdi. Gökhan Gönül'e de teşekkür etti.



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

YOK



SARI KART

Sackey (A.Alanya), Jailton (G.Birliği), Skrtel, Neustadter, Şener (F.Bahçe), Ertuğrul (Bursa), Epureanu (Başakşehir), Kucka, Uğur (Trabzonspor), Serdar (Osmanlı), Caner (Akhisar)



İNENLER



JASON DENAYER

Galatasaraylılar onu havaalanında bekledi diye çok sevmişti. Ancak bu seviyenin oyuncusu olamadı. Belçikalı stoper sahadayken galibiyet yüzdesi 29'a geriledi



OKAN BURUK

Akhisar, Trabzon'u 6-1 yendiğinde herkes alkışlamıştı. Ancak teknik direktör Okan Buruk o maçtan sonra hakimiyeti kaybetti. Tam 8 haftadır kazanamıyorlar.



ANTALYASPOR

Yönetim ve teknik heyet sorunları takımı çok kötü etkiledi. Geçen sezon kök söktürüyordu, bu yıl Eto'o da kurtaramıyor. Bir türlü ateş hattından çıkamadı.



ÇIKANLAR



UMUT BULUT

Kariyeri boyunca attıklarından çok kaçırdıklarıyla hatırlandı. Ancak 34 yaşındaki büyük tecrübe şu sıralar çok formda. Akhisar deplasmanında kaydettiği 2 golle yıldızlaştı.



EDİN VİSCA

Adı transferde geçince kafasını futbola veremiyor. Kafasını futbolda olunca ise onu izlemeye doyum olmuyor. Antalya maçı Başakşehir için krize girmediyse Edin Visca'nın rolü büyük.



RYAN BABEL

Bir hücum oyuncusuna Şenol Güneş'in eli değdi mi hemen fark ediliyor. Hollandalı yıldız, Osmanlı maçında fırtına gibiydi. Hat-trick yaparak 5 gollü görkemli zaferin mimarı oldu.





Gol krallığı Gomis Galatasaray

Gomis..........G.SARAY.........14

Burak..........TRABZON........ 13

Jahovic........GÖZTEPE......... 13

Love............ALANYA........... 9

Umut...........KAYSERİ........... 9

Kone...........SİVAS............... 8

Giuliano......F.BAHÇE........... 8



HAFTANIN GOLÜ YUSUF YAZICI TRABZONSPOR

Oyun tarzı ve yetenekleri Mesut Özil'e benzetilen Yusuf Yazıcı, Arsenal'in yıldızının nefis gol attığı haftada fileleri havalandırdı. Bursa kalecisi Harun'u uzaklardan avladı.



ASİST krallığı Visca Başakşehir

Visca...........BAŞAKŞEHİR.....7

Belhanda....G.SARAY.......... 6

Serdar.........OSMANLI...........5

Deniz...........KAYSERİ............5

Valbuena....F.BAHÇE............5

Scarione......GÖZTEPE.......... 4

Clichy..........BAŞAKŞEHİR.... 4



HAFTANIN HOCASI ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ

SİYAH-BEYAZLILARI art arda 2 yıl şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, bu sezonu da hedefe koymuş durumda. Şampiyonlar Ligi grup aşaması sırasında ligde yaşanan kayıplara rağmen üst basamaklara tutunan Kartal evinde Osmanlıspor'u 5 golle geçmeyi bildi. Kolay değil, Şenol Güneş üç kulvarda da yürüyen takımını her maça aynı şekilde motive etmek zorunda. Ancak bunu çok iyi başarıyor.



HAFTANIN HAKEMİ BARIŞ ŞİMŞEK BAŞAKŞEHİR-ANTALYA

DENEYİMLİ hakem sert geçmesi beklenen mücadelede pozisyonlara bir hayli yakındı. İki tarafa da eşit düdükler çaldı. Başakşehir zirveye, Antalya da ateş hattından çıkmaya çalışıyordu. Böyle zorlu bir maçın altından kalkmayı başardı. Çaldığı kararlar saha içinde de fazla tartışılmadı. İyi bir yönetim sergiledi.



HAFTANIN YILDIZI VALBUENA (FENERBAHÇE)

KANARYA, Karabük karşısında ilk yarıda çok etkisizdi. Valbuena 46'da oyuna girdi, maçın tüm şeklini değiştirdi. Önce Mehmet Topal'a golü attırdı, ardından harika bir gol attı. Fenerbahçe'yi ligde 2. sıraya yükseltti



Pas......................................32

Pas isabeti....................%87.5

Rakip sahada pas isabeti. %90

Uzun pas.................................1

Kısa pas................................31

Kazandığı ikili mücadele........6

Kaybettiği ikili mücadele.......4

Hava topu kazanma...............0





HAFTANIN 11'i

?

BETO

(GÖZTEPE) Tecrübeli eldiven Göztepe'nin Konya'yı yendiği maçta kalesini gole kapattı. Bu tip maçları çok iyi oynadığını bir kez daha gösterdi. Sarı-kırmızılıların evinde 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı.



WELİNTON

(ALANYA) Ligde 3 haftadır kaybeden Alanyaspor, Sivas maçının son anlarına da yenik girdi. Stoper Welinton sorumluluk alıp ileri çıktı ve beraberlik golünü kaydetti.



SADIK

(Y.MALATYA) Genç stoper Galatasaray maçında yine harikaydı. Ligimizin gol kralı Bafetimbi Gomis sahada mıydı değil miydi anlamadık bile.



EPUREANU

(BAŞAKŞEHİR) Kesinlikle bir stoperden fazlası. 2 hafta önce 3 puanı getirmişti. Antalya maçını da çevirdi. 2 golü daha filelere yolladı



?MEDEL

(BEŞİKTAŞ)

Kartal'ın görkemli zaferinde önemli rolü vardı. Yüzde 97 pas isabetiyle takımı organize etmeyi bildi.



?PEREİRA

(Y.MALATYA)

Chebake ile birlikte G.Saray'ın sol kanadını dağıttı. İlk golü kaydederek galibiyetin kilidini açtı.



?VALBUENA

(F.BAHÇE) Oyuna girdi, maçı çevirdi. F.Bahçe 2-0 kazandı, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Ayakta alkışlandı.



?VİSCA

(BAŞAKŞEHİR) Takımını liderliğe taşımak için didindi durdu. 2 asist yaptı. Maç boyunca hücumları harika yönetti. 3 puanı getirdi



YUSUF

(TRABZONSPOR) Karadeniz fırtınası ligde coşarken Yusuf Yazıcı'nın payı çok büyük. Attığı gol mükemmeldi. Daha 20 yaşında ama tam bir usta.



?BABEL

(BEŞİKTAŞ) İlk golü 32'de attı. 52'de hattrick'i tamamladı. 5 gollü zafere damga vurdu. Gol sonraları Cenk ile havada tokuşmasını daha çok göreceğiz gibi.



UMUT

(KAYSERİ) İlk 9 haftada 2 gol atmıştı. Son 7 hafta coştukça coştu. 7 gol daha attı. 34 yaşında ancak tartışmasız şekilde şu anda ligin en formda forveti. 2 golle Akhisar'dan 3 puanı getirdi.





HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR



Y.MALATYA-G.SARAY

Tudor inandığı ya da elindeki kadronun karakterine uyduğu için değil Avrupa'da bazı majör liglerde trend olduğu için üçlü savunma oynattı. Macera aradı. Arayan bulur! Malatya'da tren devrildi. Yeni dönemde Aslan bir hata daha yaparsa tavşan olur.



BEŞİKTAŞ-OSMANLI

Şenol Güneş orta sahada öyle bir hamle yaptı ki Beşiktaş enerji patlaması yaşadı. Hamlenin adı Medel'di. Şilili, "Atom Karınca'ya" taş çıkartırcasına sahada basmadık yer bırakmadı. İki kale arasında mekik dokudu. Medel ile Kartal rakibe top göstermez.



TRABZON-BURSA

Aynı oyuncular iki farklı hoca ile gece gündüz gibi... Yanal döneminde dökülen Trabzon o şekilde devam etse kümede kalma problemi bile yaşayabilirdi. Şimdi Rıza hoca ile şampiyonluğa oynuyorlar. Bursa'yı tek golle geçtiler ama rakibe pozisyon bile vermediler. Şenol Güneş, Beşiktaş'a nasıl cuk oturduysa, Rıza Hoca da Trabzon'a cuk oturdu. Kim şampiyonluk rüyası görüyorsa Trabzonspor'u da hesaba katsı



F.BAHÇE-KARABÜK

Aykut Kocaman, Valbuena konusunda Tudorlaşıyor. İnat ediyor. İyi top kullanan, dripling yapan, şut atan Valbuena'yı kenarda oturtursan sonuncu Karabük karşısında bile pozisyon üretemezsin. Şu kolay maçta Valbuena, Kocaman'ın kellesini kurtardı.



BAŞAKŞEHİR-ANTALYA

Başakşehir, Adebayor'un yokluğunda pozisyon bulmakta zorlandı. Eto'o sakatlanıp çıkmasa Antalya maçı ilk yarıda bitirebilirdi. Mevlüt ve İrfan Can hamleleri kabusu tatlı rüyaya çevirdi. Avcı'ya tavsiye: Adebayor'a iyi bak, M.Batdal ile şampiyon olunmaz.