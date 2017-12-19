Futbolun efsaneleri genç hükümlülere umut oldu

Projenin Ankara'daki Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen programında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski futbolcuları, yaptıkları açıklamada, projenin devamı konusunda hem fikir olduklarını dile getirdiler.

Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu ve projenin koordinatörlüğünü yapan Ali Gültiken, sporun Türkiye'de ve dünyada herkesi birleştiren bir kavram olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde ve dünyada herkesin tutkusu olan sporun gençlerimizin ve toplumun eğitiminde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Spor ortak bir dil." değerlendirmesini yaptı.

Bu projenin içinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan eski milli futbolcu, şöyle konuştu:

"Toplumun en zor kesiminde yer alan, hayatın içerisinde hata yapmış, hatasından dolayı tekrar topluma kazandırılması gereken evlatlarımız için yaptığımız bir sosyal etkinlik. Bunun içinde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Her birey ülkemiz için büyük bir değer. Sosyal sorumluluk projeleri hepimiz açısından önemli. Dünyanın en genç nüfusunu barındırıyoruz. Güçlü bir Türkiye için hepimizin bu işe katkı vermesi gerekir."

ÇETİN: "EĞİTİM ÖNEMLİ"

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski orta saha oyuncusu Oğuz Çetin de proje nedeniyle Adalet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

"Bu projenin içinde olmaktan son derece mutluyum" diyen Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişimizdeki tecrübelerimizi paylaşmanın, gençlerimize katkı sağladığını düşünüyorum. Genç tutukluları ziyaret ederek, onların üzerinde bir farkındalık yaratıyoruz. Böyle bir proje gerçekten önemli. Onlarla sohbet etmek, söyleşilerde buluşmak ve sahada top oynamak onlara motivasyon oluyor. Çünkü bizim oraya gideceğimiz 2-3 ay öncesinden konuşulmaya başlanıyor. Gittiğimizden sonra da bu konu konuşuluyor."

YUVAKURAN: "MORAL KAYNAĞI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Eski Fenerbahçeli Semih Yuvakuran ise bugüne kadar gittikleri 12 ilde güzel işlere imza attıklarını ifade etti.

Bundan önce başka projelerin de içinde olduğunu hatırlatan Yuvakuran, "Bu projenin devamı olmalı. Gerçekten çok ihtiyaçları var. Gittiğimiz 12 yerde de inanılmaz işler yaptığımıza inanıyorum." dedi.

ŞAŞ: "GENÇ ARKADAŞLARI TOPLUMA KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, bu tür projelerle gençleri topluma kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Projenin yararına inandığını ve bu nedenle bu işin içinde olduğunu anlatan Şaş, "Bu tip projelerde yer almak bana tecrübe kattı. Bu tecrübelerle çocuğumuzu büyütüyoruz." diye konuştu.



MANDIRALI: "İNŞALLAH BU PROJE DEVAM EDER"

Trabzonspor'un eski golcü oyuncusu Hami Mandıralı, Ali Gültiken'in kendisini projeye davet ettiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini ifade etti. Mandıralı, çok mutlu olduklarını kaydederek, "Gittiğimiz cezaevlerinde, gençlik merkezlerinde bir şeyler paylaştık. Cezaevlerinde genç hükümlülerle buluştuk. Onlar sordu, biz cevapladık. Maç yaptık. Onlarla güzel bir gün geçirdik. İnşallah bu proje devam eder." değerlendirmesinde bulundu.