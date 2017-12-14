Bakan Bak’tan kulüplere uyarı

Osman Aşkın Bak, TFF 1. Lig kulüp başkanlarından altyapıya önem vermelerini istedi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanlarıyla bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkan ve yöneticilerini kabul etti. Görüşmede; Türk futbolunun ve TFF 1. Lig kulüplerinin sorunlarının değerlendirildiği, görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Toplantıda, kulüplerin mali durumlarının yanı sıra idari ve sportif konular ele alınırken, Bakan Osman Aşkın Bak, kulüplerden özellikle altyapıya önem vermelerini istedi.

