Kokain kullanan futbolcuya 1 yıl men
FIFA, kokain kullandığı tespit edilen Perulu futbolcu Paolo Guerrero'ya bir yıl futboldan men cezası verdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Guerrero'nun, 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testlerinde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Guerrero'nun, 3 Kasım 2017'den itibaren 1 yıl süre ile futboldan men edildiği bildirildi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:59
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Kokain kullanan futbolcuya 1 yıl men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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