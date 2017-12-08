 Kokain kullanan futbolcuya 1 yıl men – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Kokain kullanan futbolcuya 1 yıl men

    Kokain kullanan futbolcuya 1 yıl men

    FIFA, kokain kullandığı tespit edilen Perulu futbolcu 'ya bir yıl futboldan men cezası verdi.

    FIFA'dan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Guerrero'nun, 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testlerinde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.

    Açıklamada, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Guerrero'nun, 3 Kasım 2017'den itibaren 1 yıl süre ile futboldan men edildiği bildirildi.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:59
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