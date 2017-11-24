UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev
FIFA kokartlı hakem Meliz Özçiğdem, Finlandiya ile İsrail arasında 26 Kasım Pazar günü oynanacak 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 7. Grup maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Futbol Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 14.00'te başlayacak.
Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Finlandiya Futbol Federasyonundan Nina Hammarberg üstlenecek.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:50
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F.Bahçeli futbolcular kahvaltıda buluştu
Toplam 9
Yorum
1907 Zıkkımlanın bakalım efendiler o kahvaltı masasında olanların çeyreği bu tarafarın önünde yok.. Ama bu taraftar her gün fenerıumlarda
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Yıldırım, Yalova'da pota açılışına katıldı
Toplam 5
Yorum
PSİKOLOG AFERİN FENERLİ KARDEŞLERİM BOŞVERİN FUTBOLU VE CİMBOMLULARLADA FUTBOL KONUŞMAYIN BAKIN ÇOK RAHAT EDECEKSİNİZ
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Yıldırım, Yalova'da pota açılışına katıldı
Toplam 5
Yorum
POTA KRALI BIRAK POTAYI MOTAYI TAKIM KURŞUNLANDI MAÇLARA ÇIKMAYACAZ DEDİN ÇIKTIK CÜNEYTE ÖZGÜR YANKAYAYA DÜDÜK ASTIRTAMADIN BUNLARLA UĞRAŞ BIRAK POTAYI
UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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