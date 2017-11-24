UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Futbol Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 14.00'te başlayacak.

Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Finlandiya Futbol Federasyonundan Nina Hammarberg üstlenecek.