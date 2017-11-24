 UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    UEFA'dan 'e görev

    UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev

    FIFA kokartlı hakem , Finlandiya ile İsrail arasında 26 Kasım Pazar günü oynanacak 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 7. Grup maçını yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Futbol Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 14.00'te başlayacak.

    Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Finlandiya Futbol Federasyonundan Nina Hammarberg üstlenecek.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:50
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