"Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, "Yitip giden genç bir kuşağımız var. 23 milyon genç nüfustan bahsederken, elit oyuncu çıkarma konusunda maalesef sıkıntı yaşıyoruz." dedi.
Kafkas, yaptığı açıklamada, genç oyuncuların gelişimi için TFF olarak kulüplere altyapı konusunda destek verebileceklerini belirtti. Kulüplere, yardım istemeleri halinde, her türlü desteği verebilecek teknik ekibe sahip olduklarını vurgulayan Kafkas, şöyle konuştu:
"Türk futbolunun içinde bulunduğu ciddi sorunlar var. Bu sorunları aşmak için de birtakım birimlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun başında Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler, siyasetçi büyüklerimiz... Çünkü yitip giden genç bir kuşağımız var. 23 milyon genç nüfustan bahsederken, elit oyuncu çıkarma konusunda maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Bu da üretimle olacak bir şey."
"İNSANA YATIRIM YAPMASINI BİLELİM"
Kafkas, Altınordu'nun futbolcu üretimini başarıyla yaptığını ve 3-4 üst düzey oyuncu çıkardığını hatırlatarak, bunların artabileceğini söyledi. Futbolcu yetiştirmenin kolay bir süreç olmadığına ve çeşitli zorluklarının bulunduğuna değinen Kafkas, şunları kaydetti:
"Zaman içinde bu oyuncular çok daha fazla olacak. Bunlar olmayacak işler değil, yeter ki insana yatırım yapmasını bilelim her alanda. Özellikle hem genç oyuncu gelişimi hem eğitmenlere yaptığımız yatırımlarla ülkemiz futbolu dünya, Avrupa şampiyonalarına gidebilecek ekipler oluşturacaktır. Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde."
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:28
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 10
Yorum
forever1903 hadi iyi futbol oynasaniz, hakkiniz yense anlayacagim dediklerini, hem oynama hem baskalrina laf at, ayip olmuyor mu, bu ne cekememezlik
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Kazan kaynıyor
Toplam 13
Yorum
EDE Tudor'a gösterilen sabır Mustafa Denizli'ye gösterilseydi, şu anda hem Avrupa'da hem de ligde kurgulu düzenli oynayan bir takımımız olacaktı
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 5
Yorum
Türk müsün? Sen nasıl Türksün? Bizim topladığımız puanlarla Türk takımları direk katılacak, Cenk de milli takımın as forveti, nasıl bir insanlık bu?
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