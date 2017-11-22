FIFA İstanbul'da toplanıyor
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanı sıra üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı toplantıya, Beşiktaş'ta bulunan Shangri-La Bosphorus Otel ev sahipliği yapacak. FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016'da başlatılan etkinlikte, stratejik konuları görüşme, tartışma platformu oluşturma, münazara ve bilgi alışverişi için bir araya gelinecek.
Zirvenin ardından, FIFA Başkanı Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, saat 18.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:02
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 8
Yorum
Hakan Ornek takım geçen sene şampiyonluk yarısında da kırmadan kizdirmadan espirili yaklaşıyorlardı HELAL OLSUN
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 4
Yorum
Hastinden catlican be bilader :D Ne istiyon gelen parayi almasinlar mi :D Avrupadaki tek turk takimken elindeki hocayi gondersin mi :D gururla ulkemizi temsil ediyor daha ne
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Bak sen şu işe!
Toplam 1
Yorum
gs yav he he.......
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