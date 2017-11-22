 FIFA İstanbul'da toplanıyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İstanbul'da toplanıyor

    FIFA İstanbul'da toplanıyor

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği () Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

    Başkanı Gianni Infantino'nun yanı sıra üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı toplantıya, Beşiktaş'ta bulunan Shangri-La Bosphorus Otel ev sahipliği yapacak. FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016'da başlatılan etkinlikte, stratejik konuları görüşme, tartışma platformu oluşturma, münazara ve bilgi alışverişi için bir araya gelinecek.

    Zirvenin ardından, FIFA Başkanı Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, saat 18.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIFA İstanbul'da toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.