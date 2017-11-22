 Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor

    Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın 24 maç oynanacak.

    C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 23.05'te başlayacak maçta deplasmanda Bulgar temsilcisi Ludogorets ile karşılaşacak. Atiker ise TSİ 21.00'de oynanacak I Grubu mücadelesinde, Fransa'nın Olympique Marsilya ekibini ağırlayacak.

    Ligde 5. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

    19.00 Astana (Kazakistan) - Villarreal (İspanya)

    21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya)

    21.00 Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

    21.00 BATE (Belarus) - Kızılyıldız (Sırbistan)

    21.00 Köln (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

    21.00 Salzburg (Avusturya) - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

    21.00 Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya (Fransa)

    21.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Hertha Berlin (Almanya)

    21.00 Östersunds (İsveç) - Zorya (Ukrayna)

    21.00 Nice (Fransa) - Zulte Waregem (Belçika)

    21.00 Lazio (İtalya) - Vitesse (Hollanda)

    21.00 Rosenborg (Norveç) - Real Sociedad (İspanya)

    21.00 Zenit (Rusya) - Vardar (Makedonya)

    21.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Kopenhag (Danimarka)

    23.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

    23.05 Partizan (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre)

    23.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

    23.05 Braga (Portekiz) - Hoffenheim (Almanya)

    23.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Medipol Başakşehir

    23.05 AEK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

    23.05 Milan (İtalya) - Austria Wien (Avusturya)

    23.05 Everton (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

    23.05 Olympique Lyon (Fransa) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

    23.05 Sheriff (Moldova) - Zlin (Çekya)

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:23
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