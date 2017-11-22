Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın 24 maç oynanacak.
C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 23.05'te başlayacak maçta deplasmanda Bulgar temsilcisi Ludogorets ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 21.00'de oynanacak I Grubu mücadelesinde, Fransa'nın Olympique Marsilya ekibini ağırlayacak.
Ligde 5. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
19.00 Astana (Kazakistan) - Villarreal (İspanya)
21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya)
21.00 Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
21.00 BATE (Belarus) - Kızılyıldız (Sırbistan)
21.00 Köln (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
21.00 Salzburg (Avusturya) - Vitoria Guimaraes (Portekiz)
21.00 Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya (Fransa)
21.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Hertha Berlin (Almanya)
21.00 Östersunds (İsveç) - Zorya (Ukrayna)
21.00 Nice (Fransa) - Zulte Waregem (Belçika)
21.00 Lazio (İtalya) - Vitesse (Hollanda)
21.00 Rosenborg (Norveç) - Real Sociedad (İspanya)
21.00 Zenit (Rusya) - Vardar (Makedonya)
21.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Kopenhag (Danimarka)
23.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)
23.05 Partizan (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre)
23.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.05 Braga (Portekiz) - Hoffenheim (Almanya)
23.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Medipol Başakşehir
23.05 AEK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)
23.05 Milan (İtalya) - Austria Wien (Avusturya)
23.05 Everton (İngiltere) - Atalanta (İtalya)
23.05 Olympique Lyon (Fransa) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.05 Sheriff (Moldova) - Zlin (Çekya)
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:23
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 9
Yorum
wolverine82 Allah razı olsun kardeşlerim diğerleri gibi ikinci sınıf bi kulüp değilsiniz malum o kulüpler şuan soda içmekle meşgul
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Yusuf için rekor teklif!
Toplam 9
Yorum
Cihan Nedense yusuf bu sene üstünde koyamiyacakmis gibi görünüyor bana. Belki de istedigi, yani forvet arkasi pozisyonda oynatilmadigi icin...
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Trabzonspor'da yeni dönem
Toplam 1
Yorum
baksoy Yönetim kurulunu oluşturacak bu kadar yönetici kaldı mı ?
Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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