 Mustafa Denizli, tecrübelerini paylaştı – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    , tecrübelerini paylaştı

    Mustafa Denizli, tecrübelerini paylaştı

    Teknik direktör , Arsenal Türkiye Futbol Okulunun genç futbolcu adaylarıyla bir araya geldi.

    İngiliz kulübünün resmi futbol okulunun Ümraniye Futbol Park Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı izleyen tecrübeli teknik adam daha sonra futbolcu adaylarıyla sohbet etti.

    Gençlerin sorularını yanıtlayan Denizli, "Türkiye'de altyapı eğitiminde yeni bir vizyon geliştiren Arsenal Türkiye Futbol Okulunu kutluyorum. Futbol eğitiminin yanı sıra kişisel gelişime de önem veren okulda minik futbolcu kardeşlerimizle buluşmaktan dolayı heyecan duyuyorum." diye konuştu.

    Futbolcu gelişimi ile ilgili önemli bilgiler veren deneyimli teknik adam, öğrencilere her fırsatta çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

    Denizli, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:09
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