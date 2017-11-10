İtalya avantaj kaybetti!

Dünya Kupası'na katılma yolundaki son adım olan play-offlarda İsveç ile İtalya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha atak bir görüntüde başlayan İsveç, 61. dakikada Toivonen'in asistinde Johansson'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından hücum silahları Eder ve Insigne'yi oyuna dahil eden Ventura, bu değişikliklerden sonuç alamadı. Johansson'un attığı tek gol sonucu belirledi ve İsveç sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Rövanş maçı 13 Kasım'da San Siro'da oynanacak.