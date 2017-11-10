 İtalya avantaj kaybetti! – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    İtalya avantaj kaybetti!

    İtalya avantaj kaybetti!

    Dünya Kupası 2018 Play-Off turunda İsveç sahasında konuk ettiği İtalya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı

    Dünya Kupası'na katılma yolundaki son adım olan play-offlarda İsveç ile İtalya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha atak bir görüntüde başlayan İsveç, 61. dakikada Toivonen'in asistinde Johansson'un attığı golle 1-0 öne geçti.

    Bu golün ardından hücum silahları Eder ve Insigne'yi oyuna dahil eden Ventura, bu değişikliklerden sonuç alamadı. Johansson'un attığı tek gol sonucu belirledi ve İsveç sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Rövanş maçı 13 Kasım'da San Siro'da oynanacak.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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