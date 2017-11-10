İtalya avantaj kaybetti!
Dünya Kupası 2018 Play-Off turunda İsveç sahasında konuk ettiği İtalya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı
Dünya Kupası'na katılma yolundaki son adım olan play-offlarda İsveç ile İtalya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha atak bir görüntüde başlayan İsveç, 61. dakikada Toivonen'in asistinde Johansson'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından hücum silahları Eder ve Insigne'yi oyuna dahil eden Ventura, bu değişikliklerden sonuç alamadı. Johansson'un attığı tek gol sonucu belirledi ve İsveç sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Rövanş maçı 13 Kasım'da San Siro'da oynanacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:44
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 5
Yorum
Sallama sıkıntı yok nasıl olsa ettiğin küfürlerin görüntüleri TFF tarafından sildirildi.
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Karşıyaka'dan Abramovic açıklaması
Toplam 2
Yorum
fc liverpool keşke Trabzonspor u bu adam satın alsa heryıl şampiyon oluruz chelsie satın almadan sıradan kulüptü şimdi dünya kulübü TS DÜNYA DEVİ OLR.
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3 transferle yarışta varız
Toplam 22
Yorum
tunç fenerbahçeye emre mor değil ronaldoyu getirsen bu aykutla başarı olamyacağını göremeyen at gözlüğü ile bakan insanlar var pes yahu....
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