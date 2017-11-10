Friedel teknik direktör oldu
ABD'li eski kaleci Brad Friedel, Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New England Revolution'da teknik direktörlük görevine getirildi.
Galatasaray'ın 1995-96 sezonunda kalesini koruyan ve o dönem sarı-kırmızılı ekiple Türkiye Kupası'nı kaldıran Friedel, kariyerine teknik direktör olarak devam edecek.
New England Revolution'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 46 yaşındaki ABD'li eski kalecinin teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.
MLS'te normal sezonu 7. sırada tamamlayan ve play-off turuna katılma şansını kaybeden New England Revolution'da yaklaşık 6 yıldır takımın başında bulunan Jay Heaps ile yollar geçen eylül ayında ayrılmıştı.
Aktif kalecilik kariyerini 2015'te 44 yaşındayken noktalayan Friedel, Premier Lig'de 2004-2012 yıllarında 310 maça çıkarak bu alanda rekor kırmıştı. Friedel, ABD Milli Takımı'nda ise 82 maçta görev almıştı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:39
-
Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
-
Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
-
Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
Friedel teknik direktör oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.