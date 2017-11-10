 Ampute millilere "Yılın Takımı" ödülü – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Ampute millilere "Yılın Takımı" ödülü

    Ampute millilere "Yılın Takımı" ödülü

    Pirelli Kalite Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı sporcularına "Yılın Takımı" ödülü verildi

    Pirelli Kalite Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Pirelli Fabrikası'nda işçilerle buluşan Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı sporcularına, "Yılın Takımı" ödülü verildi.

    Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak ve bazı milli futbolcular ile TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, fabrikanın yemekhanesinden işçilerle bir araya geldi.

    Ampute sporcular, işçiler tarafından tezahüratlarla karşılandı.

    Milli sporcu Osman Çakmak, etkinlikte yaptığı konuşmada, zafer coşkusuyla burada bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, milli takıma yeni oyuncular kazandırarak daha iyi yerlere taşımayı çok istediklerini söyledi.

    Pirelli Türkiye Fabrika Direktörü Hakan Yalnız da Pirelli Kalite Haftası'nın kapanışında yılın en büyük başarısına imza atan Ampute Milli Takımı'nı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

    Konuşmaların ardından Pirelli Fabrika Yönetimi ile Kalite Organizasyon Komitesi tarafından alınan karar gereği, Ampute Milli Takımı adına kaptan Osman Çakmak'a "Yılın Takımı" ödülü takdim edildi.

    Ayrıca, sporculara madalya ve anı hediyeleri de verildi.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:12
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