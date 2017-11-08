1969 Kırşehirspor ikinci başkanına saldırı
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü 2 nolu sahada antrenman yapan 1969 Kırşehirspor futbol takımının İkinci Başkanı Yasin Ata saldırıya uğradı.
"1969 KIRŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MARKETE SIĞINDI"
İkinci başkanın darp edildiğini gören 1969 Kırşehirspor Teknik Direktörü, çıkan olaya müdahale etmek isterken kalabalık gurup tarafından kovalandı. Kaçarken markete sığınan Teknik Direktör Özkan Atik, polis gelinceye kadar marketin deposunda saklandı. Kendisi kaçarken küfrederek kovalandığını ifade eden Atik, Ahi Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olarak, "Biz gençlerimize ve çocuklarımıza spor yaptıralım diye kulüp kurduk. Şiddet ve kavgaların olduğu bir oluşumda olmayacağız. Takımı ligden çekiyoruz spor şiddet yanlılarının olsun" dedi. Akşam saatlerinde takım idman yaparken Yasin Ata'nın lisansları hazırladığı sırada 7-8 kişilik gurup tarafından saldırıya uğradığını anlatan 1969 Kırşehirspor Kulüp Başkanı Alpaslan Demirbaş, takımı da ligden çekeceğini belirtti.
Demirbaş açıklamasında, "Çocuklarımıza spor yaptırmaya çalışan kişileri ve sporda şiddeti kınıyoruz. Başına tekme atarak ikinci başkanımızı dövdüler. Tasarlayarak, organize şekilde dövdüler. Daha önce de uyarmıştık. Ama rakibe karşı gerekli önlemler alınmadı. Sporla alakalı olduğu gibi bir de siyasi atmosfer oluşturdular. Hem kulüp ikinci başkanına hem de Cumhurbaşkanına hakaret ettiler. Kafasında çatlaklar var" ifadelerini kullandı.
Yaşanan olayın görgü tanığı spor muhabiri Salih Hançer ise yaşananları şöyle anlattı:
"Yeni Çayağzıspor kulübü yöneticisi F.B., alkollü şekilde bulunduğumuz yere geldi. Sözlü tartışma yaşandı. Sonrasında F.B. telefonla birilerini aradı ve Yasin Ata dövüldü. Ben darp edilmekten kaçtım. Onlar gittikten sonra da ikinci başkanın yanına gittiğimde baygındı."
Tedavi altına alınan Yasin Ata'nın tedavi süreci devam ediyor.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:08
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Çilingir Belhanda
Toplam 3
Yorum
ramis sevdiğim bir oyuncuydu ve galatasarayda oyun zekası oyunu yönlenlendirmesi isabetli şutları iyiki geldin herşey daha iyi olacak gs için
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 9
Yorum
nimet acar adam gibi adam harcanıyor alper
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Düşmanını gördü!
Toplam 29
Yorum
Düsseldorf'lu Şeytanın avukatlıgını üstlenip yapılanları bir zekâ oyunu gibi tanıtmak, milletin aklıyla alay etmekte nesi ? BÜYÜK PATLAMAYA AZ KALDI !
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