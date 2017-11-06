 Cüneyt Çakır'a yılın futbol hakemi ödülü – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Cüneyt Çakır'a yılın futbol hakemi ödülü

    Cüneyt Çakır'a yılın futbol hakemi ödülü

    İzmit'te, bulunan bir lastik fabrikasında Cüneyt Çakır'a yılın futbol hakemi ödülü verildi.

    İzmit'te kurulu bulunan Pirelli Türkiye Fabrikası'nda gerçekleştirilen Pirelli Kalite Haftası etkinliklerine Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler CEO'su Alp Günvaran, Pirelli Türkiye Fabrika Direktörü Müdürü Hakan Yalnız, Kalite Direktörü Alper Erkal, Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Başkan Vekili Bedri Dölkeleş, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır katıldı. Heyecanlı olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Cüneyt Çakır, "Sizlerin yanına gelmeden 'Hocam heyecanlı mısınız? 100 bin kişi önünde maç yönetiyorsunuz' dediler. Daha fazla heyecanlı olduğumu söyledim. Sizlerin o güzel bakan gözlerini gördükçe, mesleğinizin sevgisini gördükçe bu heyecanım daha da arttı. Bana da soruyorlar bu kadar başarı, turnuva, finaller, yarı finaller nasıl oluyor diye. Bu da sizlerin bakışlarınızda, sağlınızda ve dualarınız da saklı" dedi. Etkinlikte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'na 'Yılın Futbol Adamı', Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Bedri Dölkeleş'e 'Özel Hizmet Başarı Ödülü', Cüneyt Çakır'a ise 'Yılın Futbol Hakemi' ödülü verildi

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:46
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