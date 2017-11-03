Evra'ya "tekme" soruşturması
UEFA Avrupa Ligi grup maçı öncesinde taraftarına fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gören Olympique Marsilyalı futbolcu Patrice Evra hakkında disiplin soruşturması açıldı.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Vitoria Guimaraes'in konuk ettiği Olympique Marsilya'yı 1-0 yendiği dünkü grup maçı öncesinde saha kenarında kendi taraftarına tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Evra hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
Açıklamada, Olympique Marsilya'nın Fransız futbolcusu Evra'nın uygunsuz hareketi gerekçesiyle en az bir maç men cezası alacağı da vurgulandı.
Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya, sahaya taraftarının girmesi, meşale yakılması ve statta maddi hasara yol açılması, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e ise sahaya taraftarının girmesi gerekçeleriyle disiplin soruşturması başlatıldı.
Evra ve iki kulüp hakkındaki nihai kararlar, 10 Kasım'da düzenlenecek toplantıda ele alınacak.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:12
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Abdullah Avcı'dan UEFA'ya tepki
Toplam 4
Yorum
cambaz Avci Neyin kafasini yasiyorsun sen Avci ? Avusturya ve Alman ayni millet mi ? Senin ülkenin komsu hakemi gelse?gerçi O'da düsman ya.. bi yürügit
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Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Gs 1905 Temıiz bi ligyarısı ıstıyoruz, hak veadalet. olcay ılefeghouli nın cezası nasıl aynı olabılır olayıbaslatan o noktaya getıren olcay degılmi
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Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
abuzer sayın başkanım bu futbol federesyonundan herşey beklenir bu böyle devam ederse korkarım seyirciyide sahaya indirir
Evra'ya "tekme" soruşturması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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