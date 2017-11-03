 Evra'ya "tekme" soruşturması – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Evra'ya "tekme" soruşturması

    Evra'ya "tekme" soruşturması

    UEFA Avrupa Ligi grup maçı öncesinde taraftarına fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gören Olympique Marsilyalı futbolcu hakkında disiplin soruşturması açıldı.

    UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Vitoria Guimaraes'in konuk ettiği Olympique Marsilya'yı 1-0 yendiği dünkü grup maçı öncesinde saha kenarında kendi taraftarına tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Evra hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Olympique Marsilya'nın Fransız futbolcusu Evra'nın uygunsuz hareketi gerekçesiyle en az bir maç men cezası alacağı da vurgulandı.

    Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya, sahaya taraftarının girmesi, meşale yakılması ve statta maddi hasara yol açılması, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e ise sahaya taraftarının girmesi gerekçeleriyle disiplin soruşturması başlatıldı.

    Evra ve iki kulüp hakkındaki nihai kararlar, 10 Kasım'da düzenlenecek toplantıda ele alınacak.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:12
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