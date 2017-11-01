Grayson ile yollarını ayırdı

Sunderland Kulübü, ligde 13 haftadır galip gelemeyen takımın son sıradaki Bolton ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın bitiminden 17 dakika sonra İngiliz teknik adamın görevine son verildiğini açıkladı. Geçen sezon Premier Lig'de son sırada yer alarak küme düşen Sunderland, David Moyes'in ayrılmasının ardından haziran ayında 47 yaşındaki Grayson'a emanet edilmişti. Sunderland'de, Roy Keane'in görevi bıraktığı 2008 yılından bu yana dokuzuncu kez teknik adam değişikliğine gidildi.