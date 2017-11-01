Grayson ile yollarını ayırdı
İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland, teknik direktör Simon Grayson ile yollarını ayırdı.
Sunderland Kulübü, ligde 13 haftadır galip gelemeyen takımın son sıradaki Bolton ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın bitiminden 17 dakika sonra İngiliz teknik adamın görevine son verildiğini açıkladı. Geçen sezon Premier Lig'de son sırada yer alarak küme düşen Sunderland, David Moyes'in ayrılmasının ardından haziran ayında 47 yaşındaki Grayson'a emanet edilmişti. Sunderland'de, Roy Keane'in görevi bıraktığı 2008 yılından bu yana dokuzuncu kez teknik adam değişikliğine gidildi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:00
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Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 17
Yorum
İLHAM AZERİ BİR ZAMANLAR KAMPANYA YARATIP AYKUT EFENDİNİ MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GETİRMEK İSTEYEN SEN DEĞİL MİYDİN ? ŞİMDİ NE OLDU ?
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 8
Yorum
nasibeyn denayer son iki maçta da sahanın en kötüsü tudor un bunları görmesi çok iyi katılıyorum
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Mayıslar bizimdir
Toplam 1
Yorum
Aslan FENERBAHCE RESMEN KÜCÜK TAKIM OLMUS GALATASARAYDAN 1 PUAN ALDI SEVGI GÖSTERILERI YAPILDI SONRA EVINDE SIRADAN TAKIMLARA TAKILIYOR !
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