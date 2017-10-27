Aşk ve Mavi 38. Bölüm (Tıkla izle)

Mavi'nin kaçırılması, başta Ali olmak üzere Göreçkileri perişan eder. Herkes Mavi'den gelecek haberi beklemektedir. Faysal, Göreçkilere bir adım daha yakınlaşmış, onların güvenini kazanmıştır. Hiç kimse onun ölen Ayhan'ın abisi olduğunu bilmemektedir. Demirhan'ın bebek arabasına bırakılan bir not üzerine Cemal, polise teslim olmaya karar verir.



AŞK VE MAVİ 38. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



