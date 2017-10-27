Aşk ve Mavi 38. Bölüm (Tıkla izle)
"Benim suçumun cezasını Mavi'nin çekmesine izin vermeyeceğim!"
Mavi'nin kaçırılması, başta Ali olmak üzere Göreçkileri perişan eder. Herkes Mavi'den gelecek haberi beklemektedir. Faysal, Göreçkilere bir adım daha yakınlaşmış, onların güvenini kazanmıştır. Hiç kimse onun ölen Ayhan'ın abisi olduğunu bilmemektedir. Demirhan'ın bebek arabasına bırakılan bir not üzerine Cemal, polise teslim olmaya karar verir.
AŞK VE MAVİ 38. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:23
-
Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
-
TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Aşk ve Mavi 38. Bölüm (Tıkla izle) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.