 Aşk ve Mavi 38. Bölüm (Tıkla izle) – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    28 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    38. Bölüm (Tıkla izle)

    Aşk ve Mavi 38. Bölüm (Tıkla izle)

    "Benim suçumun cezasını Mavi'nin çekmesine izin vermeyeceğim!"

    Mavi'nin kaçırılması, başta Ali olmak üzere Göreçkileri perişan eder. Herkes Mavi'den gelecek haberi beklemektedir. Faysal, Göreçkilere bir adım daha yakınlaşmış, onların güvenini kazanmıştır. Hiç kimse onun ölen Ayhan'ın abisi olduğunu bilmemektedir. Demirhan'ın bebek arabasına bırakılan bir not üzerine Cemal, polise teslim olmaya karar verir.

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    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:23
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