 Hagi gönülleri fethetti – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    gönülleri fethetti

    Hagi gönülleri fethetti

    Romanya Ligi'nde Gheorghe 'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Vitorul Constanta lider Cluj'u 1-0 yenerek taraftarlarını sevindirirken, 90 dakikanın ardından basın toplantısında ilginç bir olay yaşandı.

    Çocuk hayranı, 'ye doğum gününü onunla birlikte kutlayıp kutlayamayacağını sordu. Ünlü teknik adam, çocuğa yaş gününün ne zaman olduğunu sordu ve "18 ocak" cevabını aldı. Hagı bunun üzerine "Bu tarihte biz takım olarak devre arası kampında olacağız. Ancak sen bizim kampımızda yeni yaşını kutlayacaksın" diyerek hayranına jest yaptı. Deneyimli teknik adam, basın toplantısının ardından çocuğun yardımcılarından çocuğun ailesiyle temasa geçilip, 18 Ocak'taki doğum gününün organize edilmesini istedi. Romanya Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Constanta 15. haftası geçilen Rumen Ligi'nde 23 puanla lider Cluj'un 10 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:33
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