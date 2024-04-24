Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Lille maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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