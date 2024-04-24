Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Nice maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'de BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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