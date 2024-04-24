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Lorient PSG:1-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligue 1'de 29. hafta maçında Lorient ile PSG karşı karşıya geldi. PSG, deplasmanda rakibini 4-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 22:44 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 22:50
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Lorient PSG:1-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligue 1'de 29. hafta maçında Lorient ile PSG karşı karşıya geldi. Konuk ekip PSG, deplasmanda rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçta PSG'nin gollerini 19. ve 60. dakikalarda Dembele, 22 ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Lorient'in tek golü 73. dakikada Bamba'dan geldi.

PSG bu sonuçla 66 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Lorient ise 26 puanda kaldı.

Paris Saint - Germain, Fransa Ligue 1'in 31. haftasında sahasında Le Havre'yi konuk edecek.

Lorient ise sahasında Toulouse'u ağırlayacak.

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