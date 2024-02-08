Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Metz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Marsilya - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 17:00
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Marsilya - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Metz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Metz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Metz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Metz maçı 9 Şubat Cuma günü saat 23:00'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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