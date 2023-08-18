Haberler Fransa Ligue 1 Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 12:00
Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 2. haftada Metz ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Marsilya maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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Metz

Oukidja; Colin, Traore, Cande, Kouao; Maiga, N'Doram; Sabaly, Camara, Maziz; Mikautadze

Marsilya

Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi; Sarr, Kondogbia, Rongier, Harit; Vitinha, Aubameyang

ASpor CANLI YAYIN

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