Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 11:30
Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 35. haftada Monaco ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Lille maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 18.05'te BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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MONACO - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco
Nubel; Disasi, Matsima, Henrique; Vanderson, Matazo, Fofana, Diatta; Minamino, Golovin, Boadu

Lille
Chevalier; Diakite, Fonte, Ribeiro, Ismaily; Andre, Gomes, Zhegrova, Cabella, Bamba; David

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