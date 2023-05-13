PSG 5-0 Ajaccio (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Messi'li PSG farklı kazandı

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında PSG ile Ajaccio kozlarını paylaştı.

Paris ekibi, rakibini 22. dakikada Fabian Ruiz, 33. dakikada Achraf Hakimi, 47 ile 54. dakikalarda Kylian Mbappe ve 73. dakikada Mohamed Youssouf'un (k.k.) attığı gollerle 5-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan PSG'de Achraf Hakimi 77. dakikada, Ajaccio'da ise Thomas Mangani 80. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

MESSI SAHALARA DÖNDÜ

Kulüpten izinsiz olarak Suudi Arabistan'a gittiği için kadro dışı kalan ve iki haftadır sahalardan uzak olan Lionel Messi, Ajaccio maçıyla birlikte formasına kavuştu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

PSG bu sonuçla puanını 81'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 24. yenilgisini alan Ajaccio ise 23 puanda kaldı.