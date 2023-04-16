Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint-Germain milli yıldız Orkun Kökçü'nün peşinde!

Paris Saint-Germain milli yıldız Orkun Kökçü'nün peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Fransız devi Paris Saint-Germain'in, Feyenoord forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:17 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:21
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Paris Saint-Germain milli yıldız Orkun Kökçü'nün peşinde!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Görece başarısız bir sezona imza atan Paris temsilcisi, Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası'ndan elenmişti. Sezon sonunda takımda yaprak dökümü yaşanması beklenirken kadroya dahil edilecek isimlerle ilgili de birçok iddia ortaya atılıyor.

Son olarak İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun verdiği bilgilere göre PSG'li yöneticiler, Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için harekete geçti. Fransızların, 22 yaşındaki milli yıldız için girişimlere başladığı belirtildi. Diğer taraftan, Olympique Lyon'un da Orkun'la ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon çıktığı 39 karşılaşmada 12 gol atarken 4 de asist yapan Orkun Kökçü; Arsenal ve Newcastle United gibi İngiliz kulüplerinin de takibinde. Genç orta saha oyuncusunun kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro...

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