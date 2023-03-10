Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Lyon maçı 10 Mart Cuma günü saat 23.00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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LILLE - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille

Chevalier; Gudmundsson, Jose Fonte, Tiago Djalo, Weah; Andre, Andre Gomes, Ang. Gomes; Cabella, David, Bamba

Lyon

Riou; Diomande, Lovren, Lukeba, Tagliafico; Lepenant, Caqueret, Tolisso; Barcola, A Sarr, Cherki