Haberler Fransa Ligue 1 Ajaccio - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Reims karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajaccio - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:58 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:00
Ajaccio - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Reims maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de beIN SPORTS MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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AJACCIO - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio

Leroy; Youssouf, Gonzalez, Diallo, Kone; Nouri, Marchetti, Coutadeur, Belaili; Idrissy, Levine

Reims

Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, Smet; Munetsi, Matusiwa; Ito, Flips, Bergen; Holm

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