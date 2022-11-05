Haberler Fransa Ligue 1 Ajaccio - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajaccio - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:01
Ajaccio - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Auxerre maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 21:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

AJACCIO - STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio

Leroy; Kone, Gonzalez, Vidal, Youssouf; Mangani, Nouri, Marchetti, Bayala; El Idrissy, Hamouma

Strasbourg

Sels; Nyamsi, Perrin, Le Marchand; Lienard, Thomasson, Aholou, Bellegarde, Delaine; Gameiro, Ajorque

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