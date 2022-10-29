Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Troyes karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:00
PSG - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Troyes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Troyes maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'De beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

PSG - TROYES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG

Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar

Troyes

Lis; T. Balde, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Larouci; Lopes, Kouame, Chavalerin, Odobert; M. Balde

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