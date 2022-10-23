Angers Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Angers-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Angers sahasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini sıkça aratıyor.
ANGERS-RENNES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Angers'in sahasında Rennes'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 14.00'te başlayacak ve mücadele beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ANGERS-RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Angers: Fofana; Valery, Hountondji, Amadou, Mendy, Doumbia; Hunou, Bentaleb, Abdelli; Sima, Boufal
Rennes: Mandanda; Assignon, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Xeka, Tait, Terrier; Kalimuendo, Gouiri