Reims - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Reims - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Lens maçı 4 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2 MAX'ta canlı yayınlanacak.

REIMS - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Reims

Pentz; Gravillon, Abdelhamid, Agbadou; Busi, Adeline, Munetsi, Locko; Doumbia; Balogun, Ito

Lens

Samba; Gradit, Medina, Danso; Cabot, Poreba, Abdul Samed, Machado; Costa, Openda; Sotoca