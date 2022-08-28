Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REIMS - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Reims - Lyon maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 18.05'te beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.
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REIMS - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Reims
Pentz; Abdelhamid, Faes, Gravillon; Locko, Zeneli, Munetsi, Cajuste; Doumbia; Balogun, Toure
Lyon
Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Paqueta, Caqueret, Tolisso; Tete, Lacazette, Ekambi