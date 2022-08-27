Lens - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Rennais karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lens - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - RENNAIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Rennais maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'de beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

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LENS - RENNAIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lens

Samba; Gradit, Danso, Medina; Machado, Fofana, Samed, Frankowski; Costa, Sotoca; Openda

Rennes

Alemdar; Traore, Bade, Theate, Truffert; Terrier, Santamaria, Tait, Bourigeaud; Laborde, Kalimuendo