Lens - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Rennais karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lens - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LENS - RENNAIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lens - Rennais maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'de beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.
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LENS - RENNAIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lens
Samba; Gradit, Danso, Medina; Machado, Fofana, Samed, Frankowski; Costa, Sotoca; Openda
Rennes
Alemdar; Traore, Bade, Theate, Truffert; Terrier, Santamaria, Tait, Bourigeaud; Laborde, Kalimuendo