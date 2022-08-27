Auxerre - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Auxerre ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Strasbourg maçı 27 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Auxerre - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AUXERRE - STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Auxerre

Costil; Joly, Jubal, Jeanvier, Boto; Toure, Perrin, Autret, Sakhi, Hein; Dugimont

Strasbourg

Sels; Perrin, Djiku, Le Marchand; Delaine, Prcic, Bellegarde, Thomasson, Lienard; Diallo, Gameiro