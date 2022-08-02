Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

KARİYER SEZONUNU GEÇİRMİŞTİ

Her ne kadar adam geçme yeteneği üst düzey olsa da Cengiz Ünder'in, Tudor'un oyununa fiziksel olarak adapte olamayacağını iddia eden Fransızlar, Cengiz'in farklı pozisyonlara evrilerek forma rekabetine devam etmesi gerektiğini yazdı.