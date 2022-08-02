Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getiren Marsilya, kadrosunda büyük bir değişime gidiyor.
Teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getiren Marsilya, kadrosunda büyük bir değişime gidiyor.
Fransız temsilcisinde 7 transfer yapıldı ancak kulüp başkanı Pablo Longoria, takımda düşünülmeyen oyunculardan da kurtulmak istiyor.
Marsilya'da Tudor'un yeni bir oyun sistemi oturtmak istemesi nedeniyle sürpriz ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.
MARSİLYA'DA AYRILIKLAR DEVAM EDECEK
Fransız kulübünde Nemanja Radonjic (Torino), Luis Henrique (Botafogo) ve Luan Peres (Fenerbahçe) takımdan ayrıldıysa da vedalar bu oyuncularla sınırlı kalmayacak.
Mavi beyazlılar; Bamba Dieng, Kevin Strootman ve iyi bir teklif gelmesi durumunda kadrosundaki diğer oyuncularla da yollarını ayırabilir.
CENGİZ ÜNDER DE GİDEBİLİR! ALMAN TALİP...
Marsilya'da asıl şaşırtıcı iddia ise Cengiz Ünder ile ilgili...
Fransız basınında çıkan habere göre; Türk kanat oyuncusunun da takımdan ayrılabileceği ileri sürülüyor.
İddialara göre bir Alman kulübü, Cengiz'in transferiyle yakından ilgileniyor.
CENGİZ'E IGOR TUDOR NEŞTERİ
Igor Tudor oyun sistemine uymayan Cengiz Ünder'i kadroda düşünmüyor...
Geçen yıl iyi bir sezon geçiren ve Marsilya'nın bonservisini 8.4 milyon avroya Roma'dan aldığı 25 yaşındaki futbolcu, Igor Tudor'un oyun sistemine uymamasının bedelini ödeyebilir.
Cengiz Ünder satılmasa bile Tudor'un sistemine adapte olamadıkça ilk 11'deki yerini yeni transfer Jonathan Clauss'a kaptırabilir.
MILAN MAÇINDA OYNATMADI
Igor Tudor'un Marsilya teknik direktörü olması sonrası değişen sistemde yer alması zor görülen Cengiz Ünder, ilk kesiği Milan ile oynanan hazırlık maçında yedi.
Milli futbolcu maçta süre alamadı.
KARİYER SEZONUNU GEÇİRMİŞTİ
Her ne kadar adam geçme yeteneği üst düzey olsa da Cengiz Ünder'in, Tudor'un oyununa fiziksel olarak adapte olamayacağını iddia eden Fransızlar, Cengiz'in farklı pozisyonlara evrilerek forma rekabetine devam etmesi gerektiğini yazdı.
Geçtiğimiz sezon Marsilya ile çıktığı tüm kulvarlardaki 37 maçta 13 gol atan Cengiz Ünder'in kolay kolay gözardı edilemeyeceği belirtilirken, Tudor'un 25 yaşındaki Milli oyuncumuz için 3-4-3 sistemini kullanabileceği de haberde yer aldı.