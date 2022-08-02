Haberler Fransa Ligue 1 Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, gösterdiği performans ile Fransızları büyülemiş ve Marsilya milli futbolcuyu bonservisiyle kadroya katmıştı. Fransız ekibinin Igor Tudor'u takımın başına getirmesinin ardından Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 09:27
Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getiren Marsilya, kadrosunda büyük bir değişime gidiyor.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Fransız temsilcisinde 7 transfer yapıldı ancak kulüp başkanı Pablo Longoria, takımda düşünülmeyen oyunculardan da kurtulmak istiyor.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Marsilya'da Tudor'un yeni bir oyun sistemi oturtmak istemesi nedeniyle sürpriz ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

MARSİLYA'DA AYRILIKLAR DEVAM EDECEK

Fransız kulübünde Nemanja Radonjic (Torino), Luis Henrique (Botafogo) ve Luan Peres (Fenerbahçe) takımdan ayrıldıysa da vedalar bu oyuncularla sınırlı kalmayacak.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Mavi beyazlılar; Bamba Dieng, Kevin Strootman ve iyi bir teklif gelmesi durumunda kadrosundaki diğer oyuncularla da yollarını ayırabilir.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

CENGİZ ÜNDER DE GİDEBİLİR! ALMAN TALİP...

Marsilya'da asıl şaşırtıcı iddia ise Cengiz Ünder ile ilgili...

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Fransız basınında çıkan habere göre; Türk kanat oyuncusunun da takımdan ayrılabileceği ileri sürülüyor.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

İddialara göre bir Alman kulübü, Cengiz'in transferiyle yakından ilgileniyor.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

CENGİZ'E IGOR TUDOR NEŞTERİ

Igor Tudor oyun sistemine uymayan Cengiz Ünder'i kadroda düşünmüyor...

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Geçen yıl iyi bir sezon geçiren ve Marsilya'nın bonservisini 8.4 milyon avroya Roma'dan aldığı 25 yaşındaki futbolcu, Igor Tudor'un oyun sistemine uymamasının bedelini ödeyebilir.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Cengiz Ünder satılmasa bile Tudor'un sistemine adapte olamadıkça ilk 11'deki yerini yeni transfer Jonathan Clauss'a kaptırabilir.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

MILAN MAÇINDA OYNATMADI

Igor Tudor'un Marsilya teknik direktörü olması sonrası değişen sistemde yer alması zor görülen Cengiz Ünder, ilk kesiği Milan ile oynanan hazırlık maçında yedi.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Milli futbolcu maçta süre alamadı.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

KARİYER SEZONUNU GEÇİRMİŞTİ

Her ne kadar adam geçme yeteneği üst düzey olsa da Cengiz Ünder'in, Tudor'un oyununa fiziksel olarak adapte olamayacağını iddia eden Fransızlar, Cengiz'in farklı pozisyonlara evrilerek forma rekabetine devam etmesi gerektiğini yazdı.

Cengiz Ünder depremi! Igor Tudor sonrası...

Geçtiğimiz sezon Marsilya ile çıktığı tüm kulvarlardaki 37 maçta 13 gol atan Cengiz Ünder'in kolay kolay gözardı edilemeyeceği belirtilirken, Tudor'un 25 yaşındaki Milli oyuncumuz için 3-4-3 sistemini kullanabileceği de haberde yer aldı.

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