Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Rus ekibi, milli futbolcumuzun 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamış ve Lille ile pazarlık masasına oturmuştu.
Ancak Fransız ekibiyle yapılan Yusuf Yazıcı görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı.
Rus ekibi, milli futbolcumuzun 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamış ve Lille ile pazarlık masasına oturmuştu.
Ancak Fransız ekibiyle yapılan Yusuf Yazıcı görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı.
Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'ya Fulham talip oldu.
Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de pazarlıkların devam ettiğini açıkladı.
YUSUF YAZICI'YA FULHAM TALİP OLDU
İngiltere basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekiplerinden Fulham, milli oyuncu için Lille ile olan pazarlıklarda sona yaklaştı.
Fulham'ın yanı sıra Nottingham Forest da Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.
MENAJERİ AÇIKLADI
Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci transfer hakkında, "Fulham ve Nottingham Forest oyuncumuzla ilgileniyor.
Kulüpler de şu anda pazarlık halinde." ifadelerini kullandı.
BUNDESLİGA'DAN 4 TALİBİ VAR İDDİASI
Lille'de kadroda düşünülmeyen Yusuf Yazıcı'ya Bundesliga'dan taliplerin olduğu iddia edildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Almanya'dan tam 4 takım milli futbolcumuzun peşinde.
12 MAÇTA 10 GOL KATKISI VERDİ
Yarım sezon formasını giydiği CSKA Moskova ile toplam 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 8 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.
Milli futbolcunun Lille ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
25 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 17 milyon euro.