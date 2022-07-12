Haberler Fransa Ligue 1 Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren Yusuf Yazıcı performansı ile büyülemişti. Sezon sonunda Fransa'nın Lille takımına geri dönen yıldız futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun menajeri Adem Cebeci, Yusuf'un geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler ve detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 18:15
Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor
Yusuf Yazıcı 6 aylığına kiralandığı CSKA Moskova'da harika bir performans sergilemişti.
Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Rus ekibi, milli futbolcumuzun 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamış ve Lille ile pazarlık masasına oturmuştu.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Ancak Fransız ekibiyle yapılan Yusuf Yazıcı görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'ya Fulham talip oldu.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de pazarlıkların devam ettiğini açıkladı.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

YUSUF YAZICI'YA FULHAM TALİP OLDU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekiplerinden Fulham, milli oyuncu için Lille ile olan pazarlıklarda sona yaklaştı.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Fulham'ın yanı sıra Nottingham Forest da Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

MENAJERİ AÇIKLADI

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci transfer hakkında, "Fulham ve Nottingham Forest oyuncumuzla ilgileniyor.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Kulüpler de şu anda pazarlık halinde." ifadelerini kullandı.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

BUNDESLİGA'DAN 4 TALİBİ VAR İDDİASI

Lille'de kadroda düşünülmeyen Yusuf Yazıcı'ya Bundesliga'dan taliplerin olduğu iddia edildi.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre Almanya'dan tam 4 takım milli futbolcumuzun peşinde.

Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor

12 MAÇTA 10 GOL KATKISI VERDİ

Yarım sezon formasını giydiği CSKA Moskova ile toplam 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 8 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

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