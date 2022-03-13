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PSG - Bordeaux 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında PSG sahasında Bordeaux'yu konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe, 52. dakikada Neymar ve 61. dakikada Leandro Paredes attı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 17:53
PSG - Bordeaux 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), evinde Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti. Ligin 29. hafta karşılaşmasında PSG, puan tablosunda küme düşme hattındaki Bordeaux takımını ağırladı.

Başkent ekibinin gollerini 24. dakikada Kylian Mbappe, 52. dakikada Neymar ve 61. dakikada Leandro Paredes attı.

PSG taraftarları, takımın İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine tepki gösterdi. Taraftarlar, Bordeaux maçı başlamadan önce Kylian Mbappe hariç, yıldız futbolcular Lionel Messi ile Neymar başta olmak üzere diğer oyuncuları ıslıkladı.

Taraftarlar ayrıca, yönetimi de istifaya çağırdı.

Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 65'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 22 puanda kaldı.

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