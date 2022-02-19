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Nantes-PSG: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor haberi... Fransa Ligue 1'de heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürdü. 25. hafta karşılaşmasında PSG deplasmanda Nantes ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Nantes oldu. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 01:15
Nantes-PSG: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ligue 1'in 25. haftasında PSG, deplasmanda Nantes'a konuk oldu. Stade de la Beaujoire'de oynanan maçı Nantes 3-1 kazanarak PSG'ye büyük bir şok yaşattı.

Mücadeleye fırtına gibi başlayan Nantes, 4. dakikada Kolo Muani'nin golüyle öne geçti. 16'da Merlin ve 45+5'te Blas'ın golleriyle Nantes, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibine hızlı cevap vermek için çıkan PSG, 47'de Neymar'la farkı bire indirdi. 59'da PSG penaltı kazandı, Neymar atışı gole çeviremeyerek büyük şaşkınlık yaşadı. Kalan dakikalarda PSG, Di Maria, Hakimi, Mendes, Icardi gibi kozlarını sahaya sürmesine rağman gol bulamadı ve mücadele 3-1'lik Nantes üstünlüğüyle bitti.

Bu sonucun ardından PSG 59 puanda kalırken liderliğini sürdürdü. Nantes ise 38 puana yükselerek ilk 4 sırayı zorlama iddiasını sürdürdü.

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