Neymar'ın ayağı mı kırıldı? İşte korkutan görüntü

Saint Etienne, Fransa Ligue 1'in 15'inci haftasında Paris Saint Germain'i konuk etti. 4 gol sesi yükselen mücadelede kazanan konuk takım Paris Saint Germain oldu. Kritik müsabakanın son anlarında Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın yaşadığı sakatlık futbolseverleri çok korkuttu.

Karşılaşmada dakikalar 88'i gösterdiğinde Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği oyuncu uzun süre kendisine gelemedi.

Brezilyalı oyuncu bileğinden yaşadığı sakatlığın ardından kenara geldi. Neymar'ı kenara gelirken sedye taşıdı. Brezilyalı oyuncunun bileğinde kırık şüphesi olduğu iddia edildi.

İşte o pozisyon;



Görüntü: Beinsports