PSG'den Zidane açıklaması!

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, gündemde olmasına karşın Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun yerine Ralf Rangnick'i takımın başına getirdi. 63 yaşındaki Alman teknik adamla 6 aylığına anlaşan Kırmızı Şeytanlar'ın sezon sonunda Pochettino'ya imza attıracağı iddiaları ortaya atıldı.

Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino'yu sezon ortasında bırakmak istemezken; konuyla ilgili olarak Fransız ekibinin başkanı Nasser Al-Khelaifi'den açıklama geldi. Al-Khelaifi, ismi takımla anılan Zinedine Zidane'ı yalanladı halihazırda takımı çalıştıran Pochettino'ya destek çıktı.

Ballon d'Or ödül töreni sırasında L'Equipe televizyonuna açıklamalar yapan Al-Khelaifi, Zidane'le hiç bir görüşme yapmadıklarını söyledi. Geçen hafta Paris Oteli'nde Zidane ile görüşüldüğü iddialarını yalanlayan Al-Khelaifi, Pochettino için, "Burada ve çok mutluyum. İyi iş çıkarıyor" dedi.

NTV Spor'un derlediği habere göre Real Madrid'deki ikinci dönemini Mayıs ayında sonlandıran Zidane'ın ismi Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı ile de anılıyor. Fransız teknik adam, Real Madrid'deki (2016-18) ilk döneminde üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.

Önceki hafta Manchester United ile PSG'nin aracılarla Pochettino'nun durumunu konuştuğu ancak Fransız temsilcisinin teknik direktörlerini bu şekilde bırakmayacağını bildirmişti. PSG'nin sezon sonunda ise Arjantinli teknik adamı bırakabileceği basına yansımıştı.