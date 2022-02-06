Haberler Fransa Ligue 1 Lille - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile PSG, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:46 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:46
Lille - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - PSG maçı 6 Şubat Pazar günü saat 22:45'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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